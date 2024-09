„Licht aus, Scheinwerfer an“, heißt es meistens vor Theaterstücken. In der Landstuhler Jakob-Weber-Schule sah das am Dienstag anders aus. Anstatt im Scheinwerferlicht begann die Aufführung von „Hänsel und Gretel“ in der Aula in nahezu völliger Dunkelheit. Lediglich Schwarzlicht sorgte dafür, dass die Schüler auf der Bühne sichtbar wurden. Die ganze Zeit dunkel blieb es allerdings nicht. Schließlich sollten nicht nur Hänsel und Gretel, sondern auch Hexe und Co. vom Publikum verfolgt werden können. Während die beiden Hauptrollen vor dem selbstgebauten Bühnenbild und zur Musik aus dem gleichnamigen Musical phasenweise munter miteinander tanzten, wirbelte die Hexe mit ihrem Besen nur wenige Zentimeter vor den Zuschauern umher. Hinter den Akteuren liegen anstrengende Monate. „Wir blicken zurück auf ein Jahr voller Proben“, berichtet Lehrerin Ingrid Dillmann, die mit ihrer Kollegin Eva Kling für das Projekt verantwortlich ist. Mit großem Tatendrang präsentieren die 15 Nachwuchsschauspieler bis Freitag viermal „Hänsel und Gretel“.