Einen positiven Haushaltsplan für das laufende Jahr konnte der Ortsgemeinderat beschließen. Vorgesehen sind darin auch größere Investitionen – beispielsweise in den Straßenbau und in die Kindertagesstätte.

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 29.600 Euro aus. Im Finanzhaushalt wird mit einem Plus von 153.333 Euro gerechnet. Dies ist hauptsächlich auf die Bauplatzverkäufe im Baugebiet „Langenäcker“ zurückzuführen. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von 14.033 Euro verbleiben 139.300 Euro aus dem Überschuss des laufenden Haushaltes, die zur Finanzierung von Investitionen dienen, erläuterte der Leiter der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Peter Gieser. Die im Haushalt geplante Verbandsgemeindeumlage von 38 Prozent könnte nach neusten Berechnung eventuell reduziert werden. Dies hätte zur Folge, dass die Gemeinde weniger zahlen müsse und der Haushalt besser als geplant abschließen könnte. Noch gebe es allerdings keinen entsprechenden Beschluss des Verbandsgemeinderats.

In Kita und Straßenbau investieren

1,19 Millionen Euro sind an Investitionen eingeplant. Erster Beigeordneter Dominik Müller erläuterte, dass in diesem Jahr die Umsetzung des Brandschutzkonzepts in der Kindertagesstätte (Kita) eines der wichtigsten Themen sei. 16 Kinder stünden auf der Warteliste und eine weitere Kita-Gruppe dürfe erst nach Genehmigung des Brandschutzkonzepts eröffnet werden. Er rechnet im August damit. Für die Brandschutztechnischen Anlagen wurden 220.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Als weitere größere Investitionen nannte Müller den Ausbau der Wiesenstraße mit 510.000 Euro, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED mit 95.000 Euro sowie die Installation von Photovoltaikanlagen auf der Sulzbachhalle und dem Gemeindehaus mit 71.000 Euro.