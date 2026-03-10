Die Schwangerschaftsberatung in Landstuhl, bislang vom Sozialdienst katholischer Frauen angeboten, steht seit Anfang des Jahres unter neuer Trägerschaft. Was sich ändert.

Angegliedert an das Caritas-Zentrum Kaiserslautern ist die Schwangerschaftsberatung in Landstuhl eine neue Außenstelle der dortigen Schwangerschaftsberatung. Der Sickingenstadt treu geblieben, befindet sie sich nun mit separatem Eingang im Caritas-Altenzentrum St. Nikolaus in der Nikolaus-von-Weis-Straße 2.

„Es gab schon lange enge Verbindungen zwischen den Stellen. Deshalb wird sich für die Frauen und natürlich auch für die Männer, die Beratung und Unterstützung suchen, nichts ändern“, sagt Beate Schmitt, Leiterin des Kaiserslauterer Caritas-Zentrums. „Das Leistungsspektrum bleibt ebenso erhalten wie das bewährte Team.“ Ihm gehören die beiden Beraterinnen Kerstin Ecker und Nina Lambrecht sowie die Verwaltungskraft Jutta Rauch an.

Ausnahmezustand mit Ängsten

Schwangerschaft sei ein Ausnahmezustand, der sowohl Freude als auch Ängste mit sich bringen kann, so Schmitt. Dazu kämen Fragen und Unsicherheiten. Bei all dem bietet die Schwangerschaftsberatung ein offenes Ohr in einem geschützten Raum, Informationen und Begleitung während der Schwangerschaft und bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. In der Beratungsstelle, aber auch online – und immer vertraulich. Die Palette der Angebote ist groß. Hilfe bieten die Beraterinnen bei Schwangerschaft und Geburt, rechtlichen Fragen, Konflikten in der Partnerschaft und beim Verlust eines Kindes durch Fehl- oder Totgeburt. Was Ansprüche auf finanzielle Unterstützung und Leistungen angeht, stehen sie beratend zur Seite.

„Außerdem hält Lambrecht jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr auf der Entbindungsstation des Nardini-Klinikums Landstuhl eine Sprechstunde ab. Im Mehrgenerationenhaus Ramstein hat jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat, von 10 bis 12 Uhr, der Babyladen geöffnet, in dem es günstig gut erhaltene Kleidung, Zubehör und Spielzeug gibt. Parallel dazu findet eine Sprechstunde statt.