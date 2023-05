Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Kaiserslauterer lieben die Schwäne am Vogelwoog und im Volkspark sehr – manche sogar zu sehr. Denn das wohl an sich gut gemeinte Füttern kann für die Wildtiere schlimme Folgen haben, insbesondere dann, wenn Hunde frei herumlaufen. Am Samstag hat es Schwan Franz am Vogelwoog erwischt.

Immer wieder kommt es vor, dass verletzte Schwäne von Volkspark und Vogelwoog menschliche Hilfe benötigen, die allerdings nicht immer den gewünschten Erfolg nach sich zieht. Im November