„Sommerserenade“ lautet der Titel des diesjährigen Sommerkonzertes des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl. Am Dienstag fand es am zweiten Schulstandort in Wallhalben statt.

Sommerlich warm war es denn auch, was aber die vielen Gäste an diesem Abend nicht von einem Konzertbesuch im Wallhalbtal abhalten konnte. Bereut dürften sie es auf keinen Fall haben, denn die jungen musischen Talente der Schule warteten mit einem sehr abwechslungsreichen musikalischen Programm auf, das mit einem Werk von Johann Sebastian Bach bis hin zu einem Song von Tom Odell einen großen zeitlichen Bogen der Musikgeschichte spannte. Schon der Beginn mit je einem Werk von George Bizet und Karl Jenkins, dargeboten vom Schulorchester, ließ erahnen, welch hohes Niveau die Besucher in der vollbesetzten Aula erwarten konnten. Den Abschluss zu diesem Ausflug in die rund 300-jährige Musikgeschichte machten Projektchor und Schulorchester mit Udo Jürgens’ Erfolgslied „Immer wieder geht die Sonne auf“. Chor und Orchester sowie alle anderen Solisten und Ensembles erhielten für ihre Leistungen an diesem Konzertabend stets verdienten Beifall.