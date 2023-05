Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach den Osterferien sollten sie zum Einsatz kommen, so die Zusage des Mainzer Gesundheitsministeriums. Doch am ersten Schultag waren an den Schulen, die die RHEINPFALZ befragt hat, noch keine Testkits angekommen. Was die Schulleiter dazu sagen und mit welchen Hürden sie noch zu kämpfen haben.

Dass die Corona-Testkits für Schüler und Lehrer vielerorts bis gestern Mittag noch nicht geliefert wurden, sorgt in den Kollegien für Unmut. Kritik wird laut – allerdings nur hinter vorgehaltener