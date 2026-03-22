Kottweiler-Schwanden kann beruhigt in die Zukunft schauen. Die Finanzplanung für die nächsten Jahre sagt Überschüsse, Schuldenfreiheit und ein volles Sparbuch voraus.

Erfreuliches hatte Kottweiler-Schwandens Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz ( FWG) in der Sitzung des Gemeinderats zu berichten: Der Haushalt 2026 ist ausgeglichen und die Steuern müssen nicht erhöht werden. Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit Erträgen in Höhe von 2,65 und Aufwendungen von 2,63 Millionen Euro ab. Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich mit einem Plus von 119.314 Euro ab. „Die Gemeinde hat zum Ende des Jahres 2026 eine Rücklage von 935.000 Euro, die bis 2029 auf 1,16 Millionen Euro anwächst. Zur Zeit hat die Gemeinde noch Schulden von 6135 Euro am Jahresende. Bis 2028 ist die Gemeinde schuldenfrei“, sagte die Ortsbürgermeistern. Auch das Eigenkapital steige stetig an.

2026 will Kottweiler-Schwanden Investitionen in Höhe von 1,3 Millionen Euro tätigen. Hauptpositionen sind die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, die Planung für die Erweiterung des Gemeindehauses, die Neugestaltung des Dorfplatzes, der Erwerb der ehemaligen amerikanischen Kita, die Erschließung der Straße Langäcker, Stromverteilungskästen und Spielgeräte für Spielplätze. Die Planungskosten für den dritten Kita-Gruppenraum sind ebenfalls eingestellt. Zudem wurden auch Kosten für die Anschaffung eines Fahrzeugs für den Bauhof bereitgestellt, wie Schütz sagte.

CDU: „Solide, aber kein Grund zur Selbstzufriedenheit“

Bei der Aussprache hatte sich nur die CDU zu Wort gemeldet. Ihr Sprecher Achim Schmidt begann seine Rede zum Haushalt mit den Worten: „Solide, aber kein Grund zur Selbstzufriedenheit.“ Er fügte ein Zitat des Bundeskanzlers Friedrich Merz an: „Es kann nicht sein, dass Bund und Länder den Kommunen ständig neue Aufgaben übertragen und sie finanziell anschließend damit alleine lassen. Wenn Städte und Gemeinden politisch nicht mehr handlungsfähig sind, dann geht dort die Demokratie zuerst vor die Hunde.“ Der Gemeinderat stimmte dem Haushalt einstimmig zu.