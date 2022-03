Die Gemeindefinanzen seien auf mittel- und langfristige Sicht gut ausgelegt, kommentierte Ortsbürgermeister Stephan Mees (CDU) die Vorlage des Gemeindeetats für das laufende Jahr. Die Ratsmitglieder sahen dies allesamt genauso und stimmten dem Zahlenwerk auf ihrer Sitzung am Montagabend zu.

Der Ergebnishaushalt weise zwar noch ein Minus auf, aber im Finanzhaushalt verfüge die Gemeinde über eine freie Finanzspitze. „Der positive Saldo reicht aus zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten“, erläuterte der Ortschef. Insbesondere wies er darauf hin, dass der sinkende Schuldenstand für Investitionskredite die Pro-Kopf-Verschuldung der 2234 Einwohner von 174 auf 139 Euro in diesem Jahr verringert habe. Zudem sei für das laufende Jahr keine Neuverschuldung geplant.

Haus der Vereine sanieren

Was die geplanten Investitionen betreffe, sei die Sanierung des Hauses der Vereine für das Dorfleben von besonderer Bedeutung. Zudem werde der Ausbau des Glasfasernetzes vorangetrieben, um auch den etwas schwieriger zu erreichenden Grundstücken einen Anschluss bieten zu können. Ein weiterer Posten sei der Beitrag der Gemeinde zur Außengebietsentwässerung an der Bergstraße.

Im alten Ortskern an der Sickinger Straße werde in einem neuen Gebäude ein Medizinisches Versorgungszentrum mit Einrichtungen für betreutes Wohnen entstehen. In unmittelbarer Nachbarschaft stehe dort der Ausbau des alten Milchhäuschens an. Es werde in dieses Projekt mit einbezogen. So könne der Ausbau des Häuschens mit Konsumangeboten für die Senioren und die Einheimischen die Kommunikation im Dorf fördern.

Seniorenwohnungen im Zentrum

Bei den geplanten Investitionen gehe es durchweg darum, für die absehbare Zukunft das Leben in der Gemeinde sicherer und attraktiver zu machen, resümierte Jan Schneider für die CDU-Fraktion. Die Neugestaltung des Hauses der Vereine, der „große Brocken“ der Außengebietsentwässerung sowie die Seniorenwohnungen im Zentrum am Jakobsbrunnen seien Beispiele für die Entwicklung der örtlichen Lebensqualität.

Die Vorlage des Haushalts sei ja vielerorts „das gefundene Fressen“ für Opposition im Rat, sagte Richard Roschel (FWG) und betonte: „Bei uns nicht.“ Das Sinken der Pro-Kopf-Verschuldung in Bann sei ein gutes Zeichen für die gemeinsame Arbeit im Rat für eine lebenswerte Zukunft. Sehr schön sei es, das betreute Wohnen ins Ortszentrum zu holen. Dass es offensichtlich gelungen sei, einen Landarzt nach Bann zu holen, zeige, dass die Verantwortlichen alles richtig gemacht hätten.

Haushalt in Zahlen

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 374.000 Euro. Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 250.000 Euro. Dieser positive Saldo deckt die Tilgungsleistungen in Höhe von 71.000 Euro, so dass eine Freie Finanzspitze von 179.000 Euro besteht.