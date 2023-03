Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Westpfalzschule in Weilerbach hat in diesem Jahr 40 Schülerinnen und Schüler ohne Pomp und Glamour verabschiedet. Die Zeugnisse, die ihnen die Mittlere Reife bestätigen, wurden von Schulleiterin Susen Heinrich übergeben. 18 Schülerinnen und Schüler streben das Abitur an, 16 haben einen Ausbildungsplatz gefunden, sechs machen ein freiwilliges soziales Jahr.

Bedingt durch die Hygieneauflagen fand die Zeugnisübergabe ohne Eltern in der Turnhalle der Schule statt, die schlicht, aber festlich mit goldenen Ballons und Pflanzen geschmückt