Neue Stein- und Schottergärten sollen zukünftig nicht mehr angelegt werden. Eine entsprechende Satzung hat der Ortsgemeinderat am Mittwochabend beschlossen.

Die neue Grün- und Freiflächengestaltungssatzung richtet sich an alle privaten und öffentlichen Bauwilligen, die in Kottweiler-Schwanden einen Gebäudeneubau oder -umbau durchführen sowie an alle, die eine bestehende Grün- oder Freifläche auf einem bebauten Grundstück umgestalten. Für sie gilt: Stein- und Schottergärten sind grundsätzlich verboten.

Für ein schöneres Ortsbild

Bereits vorhandene Gartenanlagen dieser Art genießen hingegen Bestandsschutz. Sie müssen also nicht entfernt oder zurückgebaut werden. Die Satzung soll insbesondere durch die Gestaltungsvorgaben an den Grundstücken eine stärkere und angemessene Durchgrünung sicherstellen und fördern. Sie diene dem Unterbinden von Fehlentwicklungen – wie eben den unerwünschten Schottergärten.

Wie Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG) erläutert, können auch langfristige Aspekte der Klimaanpassung dabei aufgegriffen werden – beispielsweise die Verbesserung der Wasserrückhaltung auf den einzelnen Grundstücken, insbesondere als Vorsorge im Hinblick auf Starkregenereignisse, und die Förderung der Artenvielfalt. Das Ortsbild soll durch mehr Begrünung ebenfalls aufgewertet werden.