Gestern und heute: Die Kaiserstraße in Kindsbach kennt starken Verkehr. Und das nicht erst seit kurzem. Schon sehr früh sind die ersten Autos durch den Ort gerast. Bereits im Jahr 1925 haben Anwohner einen Antrag auf Verkehrsberuhigung gestellt.

Die beiden Fotos wurden in der Kindsbacher Kaiserstraße an den Abzweigungen in die Eisenbahnstraße und Hörnchenstraße aufgenommen. Das alte Bild stammt von einer Postkarte, die mit einer Sondermarke des Deutschen Reichs frankiert ist, die anlässlich der Saarabstimmung 1934 herausgebracht wurde. Auf der Vorderseite der Karte ist die Straße vermutlich irrtümlich als Hauptstraße benannt, doch selbst bei älteren Kindsbachern ist sie ausschließlich als Kaiserstraße in Erinnerung. Als Teilstrecke der bekannten alten Fernstrecke „Via Regia“ erhielt sie eine Aufwertung durch Kaiser Napoleon, der sie um 1810 von Metz zur damaligen französischen Festung Mainz für Truppenbewegungen zur Heerstraße ausbauen ließ. Nahezu überall hat sie deswegen den Namen Kaiserstraße, vereinzelt auch Saarbrücker-, Pariser- oder Mainzer Straße.

Reges Vereinsleben in der „Restauration Fischler“

In einem Kataster von 1845 zählt der westliche Bereich bis einschließlich des ersten Hauses auf der linken Seite zum Oberdorf, danach in östlicher Richtung zum Unterdorf. Dieses erste Haus auf der linken Seite beherbergte früher die „Restauration Fischler“, ein Gasthaus, in dem sich einst viel vom Kindsbacher Vereinsleben abgespielt hatte.

Auf der heute täglich von rund 10.000 Autos vielbefahrenen Straße wurden, so die Kindsbacher Ortschronik, „um die Jahrhundertwende staunend die ersten Autos registriert“. Bereits im August 1909 sei es, so ist weiter zu lesen, zu einem Unfall gekommen, als „ein französisches Automobil auf dem Wege nach Worms, besetzt mit vier Damen und einem Chauffeur, spielenden Kindern ausweichen wollte. Hierbei verlor der Lenker die Herrschaft über den Wagen und sauste mit voller Wucht gegen einen Baum.“ Der Wagen habe sich überschlagen und drei Insassen unter sich begraben. Zwei seien herausgeschleudert worden, alle waren teils schwer, teils leicht verletzt. Diese Schilderung deutet möglicherweise auf unangepasste Geschwindigkeit hin.

Warnungstafeln an den Straßenenden gegen Raser

So ist es auch verständlich, dass die Anwohner der Kaiserstraße bereits 1925 einen Antrag auf Verkehrsberuhigung gestellt haben. „Dem Ersuchen“, so steht es im Gemeindeprotokoll, „das rasende Autofahren zu bekämpfen, wird stattgegeben“. Immerhin schafften es die damals produzierten Personenkraftwagen auf bis zu 100 Kilometer pro Stunde, oft sogar noch etwas mehr. Selbst der erste, im Jahr 1924 gebaute, kleine „Opel Laubfrosch“ brachte es als „Wagen für jedermann“ mit seinen 12 PS auf 60 Kilometer pro Stunde. In Kindsbach jedenfalls wollte man gegen die Raser durchgreifen. „Zu diesem Behufe sollen an beiden Straßenenden entsprechende Warnungstafeln angebracht und der Polizeidiener mit der Beanzeigung der nicht vorschriftsmäßig fahrenden Fahrzeuglenker beauftragt werden.“

Vor Tempolimit wurde Fußball auf der Straße gespielt

Nach dem 1. Weltkrieg und der Inflation 1923 erholte sich weltweit die Wirtschaft rasch und es kam zu einem Konjunkturaufschwung. Dieser wirtschaftliche Aufschwung schlug sich auch auf die Automobile nieder. Zusehends waren mehr Autos auf den Straßen, die auch immer schneller wurden. Noch wenige Jahre vor dem Kindsbacher Tempolimit von 1925 wurde sogar Fußball auf der Kaiserstraße gespielt, wie in der Vereinsgeschichte des örtlichen Fußballvereins zu lesen ist. Denn schon vor der Vereinsgründung 1919 war der erste „Fußballplatz“ der fußballbegeisterten Kindsbacher „auf der Kaiserstraße in der Dorfmitte, wo zwei Lindenbäume vor dem Eingang zur alten Kirche als Tor dienten.“ Dass dies wegen so manchen Scheibenbruchs zur Missgunst der Anwohner führte, ist verständlich.