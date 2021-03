Acht kommunale Schnelltestzentren im Landkreis sind während der Osterfeiertage geöffnet. Bis auf eine Ausnahme ist ein Schnelltest nur mit Termin möglich.

Bürger können am Karsamstag, 3. April, zwischen 8 und 16 Uhr und am Sonntag, 4. April, zwischen 10 und 14 Uhr ohne Termin im Rodenbacher Bürgerhaus, Am Fürstengrab 12a, für einen Schnelltest vorbeischauen. Nach Terminvergabe unter der Telefonnummer 0151/64193419 ist dort auch das Testen am Karfreitag, 2. April, und am Montag, 5. April, jeweils von 9 bis 12 Uhr möglich. Auch im Springer Fitnessclub in Ramstein-Miesenbach, Landstuhler Straße 29, muss vorab telefonisch unter 0157/38230914 ein Termin vereinbart werden. Getestet wird freitags zwischen 10 und 14 Uhr, samstags zwischen 9 und 12 Uhr, sowie montags von 9 bis 11 Uhr.

Der Kreisverband Kaiserslautern-Land des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vergibt unter der Hotline 0800/9324283 Termine für Karsamstag in mehreren Testzentren. Dabei ist die Turn- und Festhalle in Bruchmühlbach-Miesau, Alte Straße 3, von 9 bis 11 Uhr. In Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyerer Straße 21, wird von 14 bis 17 Uhr getestet und das Team in der Stadthalle Landstuhl, Kaiserstraße 37-39, ist von 13 bis 17 Uhr präsent. In der Mehlbacher Pfalzwaldhalle, Hauptstraße 117, werden von 13 bis 16 Uhr Tests durchgeführt und im alten Schulhaus in Queidersbach, Schulstraße 3, zwischen 10 und 14 Uhr Abstriche genommen.

Kostenlos einmal pro Woche testen lassen

Bürger aus der Stadt und dem Kreisgebiet können sich unabhängig von ihrem Wohnsitz in jedem der Zentren einmal wöchentlich kostenlos testen lassen. DRK-Geschäftsführer Michael Nickolaus empfiehlt, wegen der großen Nachfrage und der begrenzten Kapazitäten an ehrenamtlichem Testpersonal früh wegen eines Termines anzufragen und gegebenenfalls auf einen anderen Standort auszuweichen. Demnächst gehe ein weiteres DRK-Schnelltestzentrum in der Stadthalle Otterberg an den Start, kündigt er an.