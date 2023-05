Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit den Stadtwerken Ramstein-Miesenbach und der Deutschen Glasfaser bewerben sich zurzeit gleich zwei Unternehmen für den Ausbau des schnellen Internets in Niedermohr und Steinwenden. Was müssen Interessenten beachten?

Damit sich der Ausbau für die Unternehmen wirtschaftlich rechnet, muss eine Quote von 30 bis 40 Prozent aller Haushalte in den Gemeinden Interesse an einem Glasfaseranschluss bekunden. Dies geschieht mit dem Abschluss eines Vorvertrags. Ist diese Quote erreicht?

„Wir