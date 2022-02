Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach kümmern sich um den Breitbandausbau in Steinwenden, Weltersbach und Obermohr. Für die Gemeinde entstehen dadurch keine Kosten, wie Steinwendens Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU) betont.

Ihr Konzept zum Breitbandausbau in der Ortsgemeinde Steinwenden haben die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach am Montag dem Rat vorgestellt. Dabei ging es unter anderem um die bereits geplanten Ausbaustufen in den jeweiligen Ortsteilen, den Bauablauf und um die nächsten Schritte. Ebenfalls wurde eine mögliche Tarif- und Preisstruktur vorgestellt. Nach eingehender Beratung hat der Ortsgemeinderat einstimmig für den Breitbandausbau durch die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach votiert.

Zwei Interessenten

Da neben den Stadtwerken auch ein anderes Unternehmen am Ausbau in Steinwenden interessiert ist, soll nun in den nächsten Wochen ein „Runder Tisch“ mit allen Beteiligten stattfinden, um für die Bürger von Steinwenden, Weltersbach und Obermohr eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Damit soll ein Doppelausbau vermieden werden.

Baubeginn soll bereits Ende 2022 sein, erläutert Huber. Durch den Beschluss, den Auftrag an die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach zu vergeben, wolle man auch die Wertschöpfung in der Region behalten und mit den regionalen Firmen zusammenarbeiten.