Schnelles Internet mit bis zu 1000 Megabit pro Sekunde soll in Queidersbach den Anwohnern ermöglicht werden.

Dazu bevollmächtigte der Gemeinderat den Ortsbürgermeister Ralph Simbgen, den Kooperationsvertrag mit dem Anbieter Deutsche Glasfaser zu unterzeichnen. Der Kooperationsvertrag soll dann allen Fraktionen zugehen. Sobald sich 40 Prozent der Queidersbacher Haushalte für einen Vertrag mit dem Unternehmen entscheiden, kann die Verlegung des Glasfaserkabels losgehen. Dabei soll das Glasfaserkabel direkt bis in die Wohnungen gelegt werden. Das garantiere Geschwindigkeit und Stabilität im Internet, erklärte Dirk Peschel, Vertreter des Internetanbieters. Die Verlegung erfolge in den Gehwegen, der Vorgarten bleibe trotz des Hausanschlusses unberührt, beschrieb Peschel, wie die Maßnahme durchgeführt werden soll. Der Kunde habe keine weiteren Anschaffungen: „Die Fritzbox reicht aus.“

Infoveranstaltungen geplant

Im Gehweg werde eine Rille von 15 Zentimetern Breite geöffnet, um das Leerrohr zu verlegen. Dabei stellt der Betreiber in Aussicht, dass auch neue Gehwegplatten in diesem Arbeitsschritt verlegt werden, wenn die Gemeinde die Verbundsteine dafür zur Verfügung stellt. Rund 18 bis 24 Monate nach Unterzeichnung des Kooperationsvertrages sei für gewöhnlich das Dorf dann mit dem Glasfaserkabel bis in die Häuser versorgt. Wer sich nicht sofort für den Anschluss mit dem Glasfaserkabel entscheidet, kann dies im Nachgang noch immer buchen. Dann muss der Hausanschluss aber separat gezahlt werden. Mit Informationsveranstaltungen sowie einem Infopunkt in der Ortsgemeinde will die Deutsche Glasfaser dann zu Verträgen und den Leistungen informieren. „Wir fangen da an, wo andere aufhören“, meinte der Experte und versprach, dass die Mindestgeschwindigkeit 300 Megabit betrage.