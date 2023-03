Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor allem Familien dürften sich noch mit Schrecken an die Lockdown-Zeiten erinnern, die nicht nur, aber besonders in Sachen schnelles Internet eine Herausforderung gewesen sind: Wenn Vater und Mutter im Homeoffice mit zwei Kindern im Fernunterricht zusammensitzen, ist das Netz vor allem in den ländlichen Regionen total überlastet. Seiten, die sich im Schneckentempo aufbauen, ständige Wackler und abgehackte Sätze während der Videokonferenzen sind auf Dauer anstrengend und zerren an den Nerven.

Glücklich können sich daher die Bürgerinnen und Bürger schätzen, deren Verbandsgemeinde den Ausbau von Glasfaser selbst übernehmen, sich drum kümmern,