Die Vorbereitungen zum Ausbau des schnellen Internets durch die Firma Deutsche Glasfaser haben sich in den letzten Monaten verzögert und sollen jetzt Mitte 2022 in Frankenstein beginnen. Dies hat Ortsbürgermeister Eckhard Vogel (FWG) den Ratsmitgliedern in ihrer Sitzung am Donnerstagabend mitgeteilt.

Danach werde der Ausbau des schnellen Internets in der Verbandsgemeinde nach unterschiedlichen Modellen verwirklicht. Die nördlichen vier Ortsgemeinden Mehlingen, Enkenbach-Alsenborn, Neuhemsbach und