Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in der Region (noch) so eine überaus engagierte und schlagkräftige Feuerwehr haben. Chapeau vor der Leistung dieser Ehrenamtler!

Keiner konnte noch am Freitagnachmittag damit rechnen, dass wir am Abend und in der Nacht rund um Kaiserslautern ein solches Schneechaos bekommen würden. Angekündigt war Dauerregen. Als dieser dann aber immer mehr in heftigen Schneefall mit dicken Flocken überging und die weiße Pracht ihr ganzes Gewicht offenbarte, war schnell klar, dass die spätwinterliche Idylle schlimme Folgen haben würde. Vor allem die Nadelbäume ächzten einige Stunden nach Beginn des Schneefalls vernehmlich unter der dicken weißen Last.

Doch die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr waren zur Stelle, haben überall in Stadt und Landkreis ihren Nachtschlaf und ihr Wochenende geopfert, um die Feuerwachen dort zu besetzen, wo der Strom wegblieb, und um unter teils schwierigen und gefährlichen Bedingungen all die vielen umgestürzten Bäume von den Straßen zu räumen. Wer am Sonntag über Land fuhr, konnte überall die Spuren des Wirkens dieser ehrenamtlichen Helfer am Straßenrand entdecken. Kaum eine Fahrbahn, die an Tag zwei nach dem Schneechaos nicht schon wieder befahrbar war. Eine reife Leistung! Dafür gebührt der Feuerwehr – und auch den anderen beteiligten Organisationen – der Dank aller Bürger in den Gemeinden!

Umso unbegreiflicher ist es, dass es immer wieder Leute gibt, die diese Helfer beleidigen und anfeinden! Diese Zeitgenossen müssen vielleicht erst einmal selbst in eine schwere Notlage geraten und daraus gerettet werden, um endlich schätzen zu lernen, was diese Ehrenamtlichen unter Einsatz ihrer Freizeit und Gesundheit für uns alle tun.