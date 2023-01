Dicke Flocken schwebten ab Freitagnachmittag vom Himmel und sorgten dafür, dass auch der Landkreis Kaiserslautern von einer Schneedecke eingehüllt wurde.

Die weiße Pracht lockte die Menschen in Scharen ins Freie. Schlitten fahren war ebenso angesagt wie einen Schneemann zu bauen oder zu wandern. Die Fotomotive ergaben sich da wie von selbst. Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, den Winter in all seinen Facetten bildlich festgehalten? Dann schicken Sie uns doch ihre schönsten Schneefotos per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de. Eine Auswahl daraus werden wir veröffentlichen.