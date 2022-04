Der Schneebruch hat größere Schäden im Wald rund um Kaiserslautern verursacht. „Teilweise dramatisch“ sei die Situation im Hagelgrund, berichtet Revierförster Klaus Platz auf RHEINPFALZ-Anfrage.

„Im Eselsbachtal hat es etliche alte Pappeln und Eichen umgehauen.“ Betroffen seien Randbäume, die ungeschützt am Rande des Waldes – etwa an Wegen und Wiesen – stehen und ohnehin etwas schief gewachsen sind, weil sie dem Licht entgegenstreben. „Wenn dann ein tonnenschweres Gewicht von Schnee auf ihnen lastet, fallen sie um“, erläutert Platz, wie es zu den Würfen im Hagelgrund gekommen ist. Morgen will der Forst die Aufräumarbeiten im Eselsbachtal in Angriff nehmen.

Außerdem gebe es in seinem Zuständigkeitsbereich, dem Revier „Morlautern“, zahlreiche Kiefern, deren Kronen abgebrochen sind. „Wenn so eine Krone runterkommt und einen trifft, hilft auch kein Rettungsdienst mehr“, warnt er und appelliert an die Vernunft der Bürger, sich aus noch ungesicherten Bereichen des Waldes fernzuhalten.

Wo schon geräumt ist

Bereits freigeräumt seien die Wanderwege am Vogelwoog und Blechhammer sowie die Strecken vom Stadtteil Erzhütten zu den beiden Weihern. Außerdem der Eichenlagerplatz an der Entersweilerstraße und der Bereich um das Stiftswalder Forstamt herum. Doch auf die Mitarbeiter warte noch viel Arbeit: „Wo es besonders schlimm ist, sperren wir die Wege ab. Aber wir können nicht alle Wege sperren“, bittet der Förster darum, beim Spaziergang nach oben zu blicken und höchste Vorsicht walten zu lassen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden, aber es wird wohl eine Weile dauern.“ Förster Platz wurde von Privatleuten bereits Hilfe beim Aufräumen angeboten, wie er weiter berichtet: „Dafür bedanke ich mich ganz herzlich, aber wir müssen das Angebot ablehnen, weil diese Arbeit zu gefährlich ist.“ Privatleute sollten die Aufräumarbeiten den Fachleuten vom Forst überlassen, betont er.