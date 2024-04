Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der anhaltende Regen ruft in den Gärten Schnecken in Überzahl auf den Plan. Was tun? Was lassen? Die Pflanzendoktorin und Gärtnermeisterin Sabine Günther nennt Tipps und Tricks und rät zur Gelassenheit – auch bei der Gartensprechstunde am Freitag.

Schneckentempo? Ist nichts für Schnecken. In rasanter Geschwindigkeit tauchen sie auf, fressen mit Überschall am liebsten frischen Salat, junges Gemüse, aufstrebende Blumen.