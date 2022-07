Endlich wurde in Mittelbrunn wieder gefeiert! Neben Schnaps gab es am Samstagabend auf dem Schnapsbrennerfest verschiedene Köstlichkeiten, die Vereine und Gruppen anboten. Der Auftritt der Band „Transonic“ sorgte für gute Stimmung. Etwas später konnte bei der Open-Air-Disco noch getanzt werden. Ortsbürgermeister Walter Altherr sprach von circa 600 Besuchern an diesem Abend. Bei den Landfrauen gingen schon nach 22 Uhr die Crêpes aus. Das Hochprozentige, das dem Fest seinen Namen gibt, konnte am Stand der CDU geordert werden. Am Sonntagmittag ging es dann etwas ruhiger zu in Mittelbrunn. Es gab reichlich zu Essen: Pizza, Dampfnudeln, Bratwürste, Pommes, Kuchen und einiges mehr hatten die Vereine im Angebot. Thomas Lang vom Hundeverein stand schwitzend an zwei Holzöfen und sorgte für Nachschub in Form von Flammkuchen. Dort hatte sich Familie Mayer auch mit zwei Gyros-Tellern versorgt, die sie genüsslich verzehrte. Gut gelaunte Besucher füllten nach und nach bei strahlendem Sonnenschein den Platz vor dem Bürgerhaus und ließen so den Sonntag und das Schnapsbrennerfest langsam ausklingen.