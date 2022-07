Drei Tage lang dient die Grünfläche der „kleinen Residenz im Pfälzerwald“ von Trippstadt als Kulisse für das Schlossparkfest. Von Freitag, 29. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, reichen sich Bands und ein DJ bei ganz unterschiedlichen Musikrichtungen das Mikro weiter.

Am Freitag geht es um 19 Uhr los mit Classic, Rock und Pop von der Band Acoustic Nation. In den Pausen und von etwa 23 bis 24 Uhr will DJ Freddy das Partyvolk zum Tanzen bringen. Am Samstag steht ab 19 Uhr die Band Sergeant mit Rock und Pop aus den 1970ern bis 1990ern auf der Bühne, bevor ab 23 Uhr wieder DJ Freddy übernimmt. Ganz anders der Sonntag: Er steht von 12 bis 20 Uhr ganz im Zeichen von elektronischer Musik und Rave.

Wie üblich beim Schlossparkfest ist der Park wieder mit Lichtkegeln illuminiert, die eine ganz besondere Atmosphäre zaubern. Gäste können sich an Ständen und Wagen mit verschiedenen Biersorten, Cocktails und sonstigen Getränken versorgen, auch ein Weindorf ist aufgebaut. Für Hungrige werden Speisen vom Imbiss, Flammkuchen und Crêpes angeboten. Abhängig von der Temperatur reist auch ein Süßwagen an. Biertischgarnituren stehen für die Gäste bereit, die das Bühnenprogramm auch in einer Zone mit zur Verfügung gestellten Liegestühlen genießen können.

Schon viele Tickets verkauft

Zum zweiten Mal steht 1:Klang als Veranstalter hinter dem Schlossparkfest. Die Erfahrungen von Hakan Karakoc aus der Firmenleitung sind positiv. „2021 wurde es toll angenommen, alle Abläufe haben gut geklappt“, bilanziert er. Trotz der Corona-Beschränkungen sei die zulässige Gästeanzahl von 500 Personen an jedem Tag erreicht worden. Er geht davon aus, dass es diesmal nicht anders wird, speziell am Samstag rechnet er mit vielen Besuchern. Bereits jetzt seien im Vorverkauf für alle Tage fast 500 Tickets verkauft.

Karten gibt es als Einzel- und Kombiticket für Freitag und/oder Samstag sowie als Einzelticket für den Sonntag im Internet auf www.eventim.de und an der Abendkasse. Einlass ist am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr.