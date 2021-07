Drei Tage lang lockt der Schlosspark rund um das Trippstadter Schloss am letzten Juliwochenende mit dem alljährlichen Schlossparkfest. An Feiern gibt es einiges nachzuholen, waren sich die Organisatoren einig. Deshalb habe man ein Programm für Jung und Alt zusammengestellt, das wohl keine Musikwünsche offenlässt, erklärt Ortsbürgermeister Jens Specht (FWG).

Los geht es am Freitag, 30. Juli. Die musikalische Eröffnung übernimmt um 16.30 Uhr der Trippstadter Posaunenchor, der sich – trotz langer, coronabedingter Probenpause – bereit erklärt hat, zu spielen. Danach geht es weiter mit dem Akustik Duo Strings attached und DJ Freddy Blauth. Am Samstag steht Rock und Pop aus den Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern auf dem Programm. Auch an diesem Tag ist DJ Freddy Blauth wieder mit von der Partie. Dazu gesellt sich noch die Band Magic. Am Sonntag startet das Fest bereits um 12 Uhr. Am letzten Tag des Schlossparkfests ist Electronic-Tages-Rave angesagt. Auf der Bühne werden Ron Schatte, Daniel Exhaust, Monokult, Herr Lich und Herr Vorragend, Saher Slaime und Dane Pereira stehen.

Die Musik kann man völlig entspannt in der Liegestuhl-Area oder der Biergarten VIP-Area genießen. Wer nicht still sitzen kann, geht einfach zur Tanzfläche. Für Weinliebhaber gibt es eine Weinlounge. In der Food-Area werden unter anderem Flammkuchen und Crêpes serviert. Für alle Tage sind 500 Eintrittskarten erhältlich. Coronabedingt dürfen nicht mehr Besucher zugelassen werden. Die Tickets gibt es bei der Touristik-Information in Trippstadt, dem POP-Shop in Kaiserslautern sowie im Internet auf Eventim-light.com.