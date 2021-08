„Auch in unserem Freibad macht sich das Wetter natürlich bemerkbar“, sagt der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Marcus Klein (CDU). Lediglich rund 18.000 Badegäste verzeichnet das Azur in der Schernauer Straße in Ramstein-Miesenbach seit seiner Öffnung am 9. Juni.

Zum Vergleich: 2019 kamen in den Monaten Juni und Juli fast 50.000 Besucher. „Uns trifft neben dem bescheidenen Wetter und den geltenden Corona-Auflagen besonders hart, dass wir als einziges Kombibad im Kreis normalerweise nun ins Hallenbad ausweichen würden. Unsere Stärke liegt gerade darin, bei durchwachsenem Wetter auch eine Ausweichmöglichkeit drinnen anbieten zu können“. Dieser Parallelbetrieb sei aber wegen des erhöhten Aufwands durch Corona-Auflagen in diesem Jahr, wie auch schon 2020, nicht möglich. „So hoffen auch wir derzeit auf die Sonne und steigende Temperaturen, bei denen wir dann wieder bis zu 1000 Gäste gleichzeitig ins Freibad lassen würden“, so Klein. Die Freibadsaison werde bis zum Ende der Sommerferien weitergeführt, um dann „nahtlos umzuschalten“. Der Badespaß im Freien endet am 29. August und das Hallenbad mit Sauna nimmt am 30. August den Betrieb wieder auf.