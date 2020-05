Die Storchenfamilie in Katzweiler wächst. „Unglaublich, wie schnell das alles geht“, freut sich Jutta Lingohr, die mit Familie Storch, auf Fernglasnähe, Tür an Tür wohnt. Einen noch besseren Blick liefert die festinstallierte Kamera, auf der fünf Eier zu sehen waren. Nach und nach befreien sich die Küken aus dem Ei.

In Katzweiler gibt es noch eine weitere Storchenfamilie, eine recht eigensinnige, wie Jutta Lingohr beobachten konnte. Die „alteingesessenen“ Störche hatten ihr Nest am Ortsausgang Katzweiler im Sturm vor ein paar Jahren verloren. Sie fanden ein Ausweichquartier auf dem Strommast am Kindergarten.

Dort waren sie aber nicht wirklich willkommen, das Nest wurde abgetragen. Doch Herr Storch baute es eilig wieder auf. Der Mensch griff wieder ein, installierte eine u-förmige Stange, um eine erneute „Nestbesetzung“ zu verhindern. Allerdings gelang auch dies nicht. Der Storch fand eine Partnerin, die mit dem nun deutlich kleineren Nestangebot zufrieden war. Und so wurde kräftig geklappert, anschließend gebrütet – das Ergebnis zeigt sich jetzt.