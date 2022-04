Artensterben, Verluste wertvoller Biotope, Rückgang der Natur – dagegen stemmt sich schon länger die Stiftung Maguna mit mehreren Projekten im Landkreis. Nun informieren Schautafeln über die von Maguna angestoßenen Arten- und Biotopschutzprojekte am Bornberg in Wörsbach, im Odenbachtal bei Schallodenbach und am Blühstreifen in Hütschenhausen.

So sollen Wanderer und Spaziergänger erfahren, was ein Blühstreifen, eine Hecke, ein Steinhaufen oder auch eine Beweidung mit Naturschutz zu tun haben und was damit bewirkt werden kann. Maguna, von Martina und Gunther Pfaff vor einigen Jahren als Stiftung für Naturschutz gegründet, entwickelt derweil weitere Projekte. Unter anderem soll die Knoblauchkröte wieder angesiedelt werden. „Ein weiteres Thema wird die Erfolgskontrolle bei unseren Projekten sein“, verweist Gunther Pfaff auf eine Kooperation mit Professor Thorsten Stoeck, dem Inhaber des Lehrstuhls für Ökologie am Fachbereich Biologie der Technischen Universität Kaiserslautern. „Im Rahmen von Bachelorarbeiten werden derzeit die Flächen Bornberg und Odenbachtal hinsichtlich des vorhandenen Arteninventars untersucht“, so Pfaff.

Vor Ort informieren

Neben den aufgestellten Schautafeln wollen die Vorstände der Maguna-Stiftung alle Interessierten auch vor Ort über die Projekte informieren. Am Beweidungsprojekt Odenbachtal stehen Gunther Pfaff, Christoph Bernd sowie Andreas Dein am 24. Mai und am 21. Juni von 17 bis 18.30 Uhr Rede und Antwort. Empfohlen wird am Sportplatz Schallodenbach zu parken und rund einen Kilometer über den Feldweg bis zum Treffpunkt im Odenbachtal zu laufen.