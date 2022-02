Über Monate hinweg war der Bahnübergang Schafmühle gesperrt, weil das Brückenbauwerk samt Schrankenanlage an der B 270 von Grund auf erneuert werden musste. Der Verkehr wurde umgeleitet. Nun muss die Umleitungsstrecke repariert werden.

„Am 7. Februar hat die Abnahme des Brückenbauwerks mit Schranke an der Schafmühle stattgefunden“, berichtet Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer (FWG). Dabei sei der jetzige Zustand des Wirtschaftsweges zur Sprache gekommen. Vor der Ausweisung der Passage als Umleitungsstrecke habe die Bahn diese für 60.000 Euro – aus deren Sicht – so instand gesetzt, dass sie der Belastung durch Fahrzeuge und Witterung habe standhalten können. Mittlerweile seien aber wiederum Schäden am Oberbau der Strecke aufgetreten, erläutert Rheinheimer.

Gemeinde soll 6000 Euro zahlen

Die Bahn habe deshalb Angebote für die Sanierung eingeholt. Die Firma Gross Bau biete an, den Weg für 10.600 Euro zu reparieren. Was die Kostenübernahme angeht, argumentiere die Bahn, dass der Zustand der Passage vor der Nutzung als Umleitungsstrecke weit schlechter gewesen sei als zurzeit. Aus diesem Grund wolle sie nicht die Gesamtkosten übernehmen. Für die Ortsgemeinde schlage die Bahn deshalb einen Beitrag von 6000 Euro vor.

Letztendlich hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend der Auftragsvergabe für die Reparatur der ehemaligen Umleitungsstrecke zugestimmt. Der Ratsbeschluss zur Auftragsvergabe könne nach Maßgabe der Verwaltung auch vor der Genehmigung des Haushalts getroffen werden, weil der Zustand des Weges Gefahren – beispielsweise für Radfahrer – berge.