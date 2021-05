Im Zuge der Neugestaltung des Bahnübergangs sei die Passage von der B270 aus in Richtung Freilichtbühne und Lautertalhalle ab dem 15. März 2021 nicht mehr nutzbar, teilte Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer (FWG) in der Ratssitzung am Mittwochabend mit.

Der Abzweig von der Bundesstraße aus befinde sich bereits längere Zeit in einer Umbauphase. Der Weg über die Gleise werde in Zukunft durch eine Schrankenanlage gesichert. Die schmale alte Brücke über die Lauter stehe vor dem Abriss. Sie solle ersetzt werden durch eine Überführung, die später dort eine zweispurige Verkehrsführung erlaube. „Bis zum 17. Februar gehen dafür Angebote ein“, so der Bürgermeister. Der Baubeginn sei für den 15. März geplant. Die Sperrung des Übergangs werde dann voraussichtlich bis zum 10. September dieses Jahres andauern. Die Umleitung erfolge dann – wie schon in der Vergangenheit – über die Talstraße und die sich anschließenden Wirtschaftswege. „Die Besucherzahlen der Freilichtbühne werden ja leider in diesem Jahr pandemiebedingt etwas geringer ausfallen“, bemerkte Rheinheimer. Das sei in diesem Fall für die weniger belastbaren Umleitungswege als Glück im Unglück anzusehen.

„Die Straßenausbauplanung im Neubaugebiet ,Eisackerstraße’ hatten wir in der Ratssitzung am 2. Dezember schon einmal auf der Tagesordnung“, so Rheinheimer. Der Entwurf sei damals von den Ratsmitgliedern kritisiert worden, weil geplante Gebäude im Verhältnis zur Trassenführung zu tief gestanden hätten. Der in der Sitzung nun vorgestellte Plan weise eine entsprechende Korrektur verschiedener Bezugspunkte auf. Die vorher notwendige Absicherung der Straßenführung gegenüber den Häusern durch eine L-Stein-Wand sei jetzt überflüssig. Alle Ratsmitglieder stimmten der neuen Planung zu.

Bauhof wird aufgelöst

Die Auflösung des gemeindeeigenen Bauhofes kündigte der Bürgermeister für den 31. Juli dieses Jahres an. Die im Ort erforderlichen Arbeiten am Kindergarten, der Grundschule, am Friedhof und an den überall verteilten Grünflächen seien unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht zu leisten. Mit einem Gemeindearbeiter in Vollzeit und drei Kräften in Teilzeit sowie einem eigenen Maschinenpark sei der Betrieb auch nicht wirtschaftlich. Vertretungen im Krankheitsfall gestalteten sich schwierig. Immer wieder müssten Dienstleistungen zugekauft werden. Darüber hinaus wären der Austausch des kommunalen Fahrzeugs für 30.000 Euro sowie die Neuanschaffung eines Anhängers für 5000 Euro fällig.

Der Plan zur Umstrukturierung sehe vor, nach der Auflösung des Bauhofes die jeweils nötigen Arbeiten von einem externen Dienstleister einzukaufen. „Wir bezahlen dann nur, wenn Aufgaben zu erledigen sind.“ Außerdem müsse nicht das Verletzungsrisiko der meist allein arbeitenden Gemeindearbeiter eingegangen werden. Der Maschinenpark sei nicht mehr vorzuhalten und zudem bestehe dann ein Reklamationsrecht. Mit zwei Gegenstimmen, vier Enthaltungen und acht Ja-Stimmen folgte der Rat den Vorschlägen.

Einspruch gegen Kreisumlage zurückgenommen

Einstimmig gab der Rat der Bitte des Ortschefs statt, den Einspruch gegen die Festsetzung der Kreisumlage 2020 zurückzunehmen. „Unsere Schulden sind anscheinend nicht hoch genug.“ Der Einspruch der Gemeinde Hirschhorn sei im Zusammenhang mit den laufenden Gerichtsverfahren anders gelagert. Deshalb sei für Katzweiler eine Minderung der Umlage nur durch eigenes juristisches Vorgehen möglich. Das koste Geld und die Erfolgsaussichten seien gering, weil die Pro-Kopf-Verschuldung bei den Liquiditätskrediten in Katzweiler bei 550 Euro liege, in Hirschhorn dagegen bei 2700 Euro.