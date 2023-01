Gleich zwei Schulen aus dem Landkreis haben beim Schülerzeitungspreis der RHEINPFALZ vordere Plätze belegt: Die St.-Katharina-Realschule in Landstuhl und die Hans-Zulliger-Schule in Enkenbach-Alsenborn.

Die Hans-Zulliger-Schule überzeugte die Jury mit ihrer „Zulli-Zeitung“ und belegte unter den Einreichungen aller Förderschulen Platz drei. „Vor allem die Vorstellung der Redaktion und der Schülervertretung haben der Jury gefallen“, lobte Wolfgang Kreilinger, stellvertretender Chefredakteur der RHEINPFALZ, bei der Preisverleihung am Freitag im Ludwigshafener Pressezentrum der RHEINPFALZ. „Viele Bilder geben einen Einblick in das Schulleben“, sagte Kreilinger in seiner Rede. „Es war schon viel Arbeit“, berichtete Anna-Lena Nowitzki, Schülerin an der Hans-Zulliger-Schule und Mitglied der Redaktion. Aber über die vielen verschiedenen Themen zu schreiben, habe auch Spaß gemacht.

Die St.-Katharina-Realschule aus Landstuhl landete mit ihrer Schülerzeitung „Kaleidoskop“ nach dem Votum der RHEINPFALZ-Jury unter den Realschulen sogar auf dem ersten Platz. Laut Kreilinger habe den Preisrichtern ganz besonders das Pro und Kontra zum Thema „Wählen ab 16“ gefallen. „Die tollen Überschriften wecken die Lust zum Lesen“, so der stellvertretende Chefredakteur.

Beide Schulen nahmen neben Sachpreisen auch Preisgeld mit nach Hause: Die Hans-Zullinger-Schule erhält 200 Euro, die St.-Katharina-Reakschule 500 Euro.