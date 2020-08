Nachdem es nach Ende der Sommerferien vielerorts zu Gedränge in Bussen gekommen war, stellt die rheinland-pfälzische Landesregierung zusätzliche Mittel bereit. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) begrüßt dies „außerordentlich“ und hat für den Landkreis Kaiserslautern einen Bedarf von 20 zusätzlichen Bussen in Mainz angemeldet, „um unsere Schülerverkehre in der Corona-Pandemie zu entzerren“.

Laut Leßmeister hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angekündigt, dass landesweit 250 Busse zur Verfügung gestellt und mit 90 Prozent finanziert würden.

„In unserem Landkreis haben wir für die stark frequentierten und überfüllten Linien den Bedarf mit insgesamt mindestens zehn zusätzlichen Verstärker-Bussen ermittelt. Wir möchten allerdings betonen, dass der tatsächliche Bedarf für die erforderlichen Verstärkerfahrten bei 20 Fahrzeugen liegt, um überhaupt einen halbwegs spürbaren Entlastungseffekt zu erreichen“, so der Landrat am Freitagnachmittag in einem Brief an Staatssekretär Andy Becht vom Mainzer Wirtschafts- und Verkehrsministerium.

Schülerverkehr in Pandemie soll entzerrt werden

Die Verstärkung im öffentlichen Nahverkehr sei für morgens vor Unterrichtsbeginn und mittags nach Schulende eingeplant, schreibt Leßmeister. „Vor diesem Hintergrund bestellen wir 20 zusätzliche Fahrzeuge inklusive Fahrpersonal und bitten um Mitteilung, wann diese eingesetzt werden können beziehungsweise um Übersendung einer Finanzierungszusage in Höhe der zugesagten 90 Prozent der Kosten.“

In Kooperation mit dem lokalen Beförderungsunternehmen habe der Kreis bereits Vorverhandlungen geführt: Die erforderlichen Busse stünden zur Verfügung, teilt Leßmeister dem Verkehrsministerium mit und fragt, ob auch für diese und das dafür nötige Personal die 90-prozentige Kostenübernahme durch das Land gelte.