Die Fassaden des neuen Trafohäuschens am Adolph-Kolping-Platz in Landstuhl sollen durch Landstuhler Schüler künstlerisch gestaltet werden. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend auf Antrag der CDU-Fraktion einstimmig beschlossen.

Die Christdemokraten regten an, dass alle Schulen angeschrieben und zur Teilnahme an einem Kunstwettbewerb animiert werden. Die Ideen aus diesem Wettbewerb sollen dann dem Hauptausschuss vorgelegt werden, der einen Sieger küren soll. Die Gewinner dürfen dann das Trafohäuschen entsprechend ihrer Idee gestalten – das Vorhaben können sie auch in Zusammenarbeit mit einem Künstler umsetzen. Die Christdemokraten können sich vorstellen, dass beispielsweise Graffiti das Objekt zieren könnten.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Gerhard Malinowski, trug vor, dass die CDU generell der Meinung sei, dass die Landstuhler Schüler öfter in solche Projekte eingebunden werden sollen. „Wir können so die Bindung der Schüler an unsere Stadt stärken und den Schulen reale Projekte bieten, an denen sie sich beteiligen können. Wir tragen so auch zu einer künstlerischen Aufwertung der Stadt bei.“

Geschichte darstellen

Das neue Trafohäuschen am Adolph-Kolping-Platz biete eine gute Gelegenheit hierfür. Die CDU stelle sich eine Gestaltung vor, die den geschichtlichen Hintergrund des Standorts widerspiegelt. Das angrenzende Kolpinghaus sei für viele Landstuhler ein besonderer Platz mit ausgelassenen Festen und Veranstaltungen gewesen. Gerne werde noch heute nostalgisch darauf zurückgeblickt.

Gerade vor dem Kolpinghaus am Adolph-Kolping-Platz – mit Blick auf den Martin-Butzer-Platz und die Zehntenscheune – könne man also die Geschichte rund um Kolping, Butzer und die Zehntenscheune künstlerisch auf dem neuen Trafohäuschen darstellen und für nachkommende Generationen aufbereiten.