Auf „Mülljagd“ haben sich alle 22 Klassen der Realschule plus Am Reichswald begeben. Genutzt wurden dafür die Sportstunden, teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit. Mehrere hundert Kilogramm Müll wurden dabei aus dem Wald geholt.

Wegen Corona war „das Sporttreiben in der Sporthalle gar nicht erlaubt, später dann nur mit Mund-Nase-Bedeckung und geringem Bewegungsangebot“, blickt die Schule auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Folge: Der Sportunterricht wurde nach Möglichkeit und Wetterlage nach draußen verlegt – häufig ins Waldgebiet nahe der Schule. Was dabei ins Auge fiel, war reichlich Müll im Wald.

Vom Papiertaschentuch bis zum Rasenmäher

„Unsere Schülervertretung (SV) kam dadurch auf die Idee, eine Müllsammelaktion zu starten. Hierbei gingen alle 22 Klassen unserer Schule während ihrer Doppelstunde Sport zusammen mit ihrer jeweiligen Sportlehrkraft auf ,Mülljagd’“, berichtet die Schule. Neben Glas- und Plastikflaschen, diversen Verpackungen, Papiertaschentüchern und Atemschutzmasken fanden die Schülerinnen und Schüler auch einen Einkaufswagen, ein Radio, einen ausrangierten Rasenmäher, ein altes Laufrad, einen zerbeulten Feuerlöscher, einen Autoreifen inklusive Stahlfelge, ein verrostetes Metallfass sowie mehrere Ölkanister.

„Um die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu steigern, wurde ein Wettbewerb ausgerufen und derjenigen Klasse, die den meisten Müll sammelt, eine Belohnung in Aussicht gestellt“, erläutert die Schule. Gewonnen hat die Klasse 10a mit 105 Kilogramm gesammelten Mülls. Insgesamt seien 635 Kilogramm Unrat zusammengekommen. Abgewogen wurde das Ganze mit einer Dezimalwaage, die die Firma Beinbrech zur Verfügung stellte. Für die Siegerklasse spendierte die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach Freikarten für das Freizeitbad Azur.