Die Corona-Pandemie schränkt den Alltag jedes Einzelnen ein, das schlägt bei vielen auf die Stimmung. Doch dass man mit etwas Kreativität auch in diesen Zeiten Positives auf die Beine stellen kann, zeigt die IGS Enkenbach-Alsenborn. Und will mit ihrem digitalen Adventskalender nicht nur die Schule vorstellen, sondern auch täglich gute Stimmung verbreiten.

„Corona nimmt uns vieles – aber nicht alles!“ Das ist das überzeugte Credo von Stephanie Dojani, der Schulleiterin der Integrierten Gesamtschule (IGS) Enkenbach-Alsenborn. Und so kam schon vor etlichen Wochen die Idee eines Adventskalenders auf, der „die Schule so bunt, wie sie ist“, darstellt: und zwar digital.

Schnell wurde aus der Not eine Tugend. Denn eigentlich war eine Veranstaltung im Advent geplant, verrät Dojani. Stattdessen findet sich nun auf der Homepage der Schule vom 1. bis 24. Dezember je ein kurzes Video mit ganz unterschiedlichen Themen von ganz unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern. „Die Idee haben wir schulintern bekannt gemacht und jeder, der eine Idee hatte, konnte sich einbringen.“ Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt, „es sollte lediglich um die Schule, um das Schulleben gehen“, präzisiert Dojani. Dass es an der IGS nicht an Engagement und Kreativität mangelt, zeigte sich schnell: Es gingen mehr Vorschläge als Tage im Advent ein. „Aber die Ideen kann man ja noch in anderem Rahmen umsetzen“, will die Schulleiterin die Kreativität nicht ausbremsen.

Auch eine Drohne kommt zum Einsatz

Hauptsächlich die Jahrgänge von der fünften bis zur zehnten Klasse waren bei dem Adventskalender aktiv. Unterschiedliche Schülergruppen, „zum Beispiel die Ruanda- und Frankreich-AG, die Imker-AG oder der Schulsanitätsdienst“ drehten nach ihren Vorstellungen kurze Videos von zehn bis 30 Sekunden; so lautete die formale Vorgabe. „Unterstützt wurden sie dabei von Lehrkräften“, ergänzt Dojani. Den Überblick über die ganze Aktion hat die didaktische Koordinatorin Anke Ott.

Die Schüler stehen im Fokus der Videos, „aber es kommen auch Lehrkräfte vor“. Und so macht Ott einen kurzen Auftakt und Dojani verabschiedet die Schüler am letzten Tag vor den Ferien in die Weihnachtsfeiertage.

Bei der technischen Einbettung auf der Homepage war der Leistungskurs Informatik behilflich. „Der übrigens auch einen Film über die Schule, sogar mit Einsatz einer Drohne, gedreht hat“, macht die Schulleiterin neugierig auf weitere Projekte. Online ist jener Film nämlich noch nicht.