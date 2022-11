Viel Applaus erntete die Theater-AG der St.-Katharina-Realschule Landstuhl, die am Donnerstag und Freitag in der Stadthalle Landstuhl das Theaterstück „Frau Müller muss weg“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz aufführte.

Die Inszenierung unter der AG-Leitung von Dr. Christian Böhm und Frank Bodesohn handelt davon, dass in der vierten Klasse über die weitere Schulwahl der Schüler entschieden werden soll und die Eltern der Meinung sind, dass ihre Kinder auf das Gymnasium gehen sollen. Nur Frau Müller, die Klassenlehrerin, steht diesem Ziel im Weg, also ist die Konsequenz klar: Frau Müller muss weg! Denn die Eltern sind der Überzeugung, die Kinder seien nicht das Problem, sondern die Lehrerin, die offensichtlich den hohen Anforderungen ihres Berufes nicht gewachsen ist und ihre Kinder unbescholtene Opfer von Frau Müllers Inkompetenz sind.

Reduziertes Szenenbild, Wegfall von Effekten

Durch die darstellerische Leistung, die starke Interaktion mit dem Bühnenbild und musikalische Untermalung konnte die Gefühlswelt der Protagonisten eindrucksvoll vermittelt werden. „Durch das reduzierte Szenenbild und den Wegfall von besonderen Effekten sind die Schülerinnen und Schüler auf ihre schauspielerische Leistung angewiesen“, so die stellvertretende Schulleiterin Karin Wagner-Schramm. Genau das stach hervor: „Großartige Leistung! Locker, echt und lebensnah, ist die Darstellung gewesen“, so Katharina Dirscherl-Klein aus Kaiserslautern, eine Zuschauerin, deren Enkelin auf der Bühne stand. „In die Interpretation flossen Erfahrungen aus dem eigenen Schulalltag ein. Uns war es bei der Auswahl auch besonders wichtig gewesen, nach der beschwerlichen Zeit in der Pandemie ein humoristisches Stück aufzuführen“, erläuterte Böhm.