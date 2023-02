Die Internationale Schule in Landstuhl ist ein Imagegewinn für die Sickingenstadt und die ganze Region.

Kaiserslautern wollte sie einst unbedingt haben, konnte aber trotz verschiedener Vorschläge am Ende nicht punkten. Dass sich der Träger zunächst für Ramstein und jetzt als endgültigen Standort für Landstuhl entschieden hat, mag aus Sicht der Barbarossastadt ein Schönheitsfehler sein. Für die Sickingenstadt und die ganze Region drumherum ist es ein Imagegewinn, dass sie den vielen ausländischen Beschäftigten auf der Air Base, aber auch in Unternehmen oder wissenschaftlichen Einrichtungen eine Schule bieten kann, die deren Kinder nach internationalen Standards unterrichtet. Natürlich vorausgesetzt, dass diese das nötige Kleingeld für den nicht eben kostengünstigen Unterricht im historischen Gemäuer haben.

In solch einem Gebäude mit solch einer attraktiven Umgebung würde bestimmt so manches Kind gerne die Schulbank drücken! Schade, dass es nicht überall so aussieht! Den Kindern wäre es zu wünschen.