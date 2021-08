Nach einer knapp zehnmonatigen coronabedingten Pause öffnet die Sauna- und Wellnessanlage Cubo in Landstuhl am Mittwoch, 1. September, wieder ihre Türen. Wer zur Schwitzkur möchte, muss geimpft, genesen oder frisch getestet sein, teilt Bürgermeister Peter Degenhardt mit.

Neben dieser 3G-Regel ähneln die Rahmenbedingungen denen des Vorjahres. „Wir haben aber jetzt ein wenig mehr Spielraum als 2020“, sagt Degenhardt. So sind zum Beispiel Aufgüsse nun wieder möglich. Da aufgrund der Landesvorgaben derzeit gleichzeitig nur 100 und nicht wie früher 200 Personen die Sauna gleichzeitig besuchen können, werden wie im Vorjahr zwei Schichten eingeführt: von 10 bis 15 sowie von 16 bis 21 Uhr. „Da die durchschnittliche Verweildauer unserer Gäste vor Corona vier Stunden und 22 Minuten betragen hat, denken wir, dass ein Angebot über jeweils fünf Stunden akzeptabel sein wird“, so der Bürgermeister.

Auch in den einzelnen Saunen, die alle wieder öffnen, werde die maximale Kapazität jeweils halbiert. An der Panorama-Sauna wird allerdings derzeit noch gearbeitet. „Dort hat sich im Technikraum ein größerer Wasserschaden ereignet. Nach einem Defekt an der dort installierten Frischwasserstation ist heißes Wasser ausgetreten und hat die umliegenden technischen Installationen sowie die Wandverkleidungen beschädigt“, erläutert Degenhardt auf Nachfrage. „Weil sich durch die Feuchtigkeit Schimmel gebildet hat, muss nach Einschätzung einer Fachfirma für Trocknungstechnik die komplette Wandverkleidungen ausgetauscht werden.“ Der Rückbau der vorhandenen Technik wurde bereits an Fachfirmen vergeben. Daher ist Degenhardt zuversichtlich, dass auch die Panorama-Sauna bis zum 1. September oder kurz danach wieder in Betrieb gehen kann.

Eintrittskarten müssen im Internet gebucht werden

Eintrittskarten fürs Cubo müssen nach Angaben des Bürgermeisters wie in den Schwimmbädern „zwingend“ über das Internet gebucht werden. Auf der Internetseite der Verbandsgemeinde www.landstuhl.de könne man dann bis zu einer Woche im Voraus Karten reservieren. „Damit wollen wir sicherstellen, dass niemand, der von weiter herkommt, vor verschlossenen Türen steht, weil die verfügbaren 100 Plätze bereits belegt sind.“ Außerdem könne man so die vorgeschriebene Kontaktdatenerfassung bereits mit der Buchung erledigen.

Zutritt erhalten nur Personen, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Die Nachweise darüber müssten zusammen mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass an der Kasse vorgezeigt werden. Aufgrund der Beschränkung der Aufenthaltsdauer auf jeweils maximal fünf Stunden wird der Eintrittspreis auch in diesem Jahr zunächst von 22 auf 20 Euro reduziert. Das Ausleihen von Badeschuhen, Handtüchern, Bademänteln und Decken bleibe möglich, weil sie ohnehin nach Gebrauch desinfiziert würden.