Nach einer knapp halbjährigen corona-bedingten Pause wird die Sauna- und Wellnessanlage Cubo in Landstuhl am Dienstag, 1. September, wieder öffnen. Das hat Peter Degenhardt, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, mitgeteilt.

Der zuständige Ausschuss des Verbandsgemeinderates habe dafür in einer Sitzung in der vergangenen Woche grünes Licht gegeben. Die Rahmenbedingungen des Besuchs ändern sich aufgrund der Vorgaben des Hygienekonzepts im Vergleich zur Zeit vor Corona allerdings deutlich, so der Bürgermeister.

Schwitzen in zwei Schichten

Da aufgrund der Vorgaben des Landes derzeit gleichzeitig nur noch 60 und nicht wie früher 200 Personen die Sauna besuchen könnten, werden zwei Schichten eingeführt, und zwar von 10 bis 15 Uhr und von 16 bis 21 Uhr. „Da die durchschnittliche Verweildauer unserer Gäste vor Corona vier Stunden und 22 Minuten betragen hat, denken wir, dass ein Angebot über jeweils fünf Stunden akzeptabel sein wird“, begründet Degenhardt die gewählte Zeitspanne. Durch die Aufteilung in zwei Schichten könne gewährleistet werden, dass jedem Gast eine personalisierte Ruheliege zugewiesen werden kann, die dann nach den Schichten jeweils desinfiziert werde. Auch könne man so wenigstens maximal 120 Personen pro Tag den Besuch der Sauna ermöglichen.

Eintrittskarten für das Cubo werden nach der Wiedereröffnung – wie bereits jetzt in den Schwimmbädern – zwingend über das Internet gebucht werden müssen. Auf der Internetseite der Verbandsgemeinde www.landstuhl.de können Interessierte dann bis zu einer Woche im Voraus Karten reservieren. „Damit“, sagt Degenhardt, „wollen wir sicherstellen, dass niemand, der von weiter herkommt, vor verschlossenen Türen steht, weil die verfügbaren 60 Plätze bereits belegt sind.“ Außerdem erleichtere dieses Vorgehen die vorgeschriebene Kontaktdatenerfassung.

Kein Caldarium, keine Dampfsauna

Im Saunabetrieb selbst werden das Caldarium und die Dampfsauna aufgrund der Vorgaben des Hygienekonzepts nicht betrieben werden können. In ihnen werden nur Temperaturen von 40 bis 50 Grad Celsius erreicht, was im Sinne des Infektionsschutzes nicht ausreicht. Die Betriebstemperatur des Sanariums werde auf über 60 Grad Celsius erhöht, sodass sie genutzt werden kann.

Die einzelnen Saunen dürfen aufgrund der Abstandsregelung jeweils von deutlich weniger Besuchern gleichzeitig genutzt werden als vor der Corona-Pandemie. Das Entspannungsbecken darf von maximal fünf Personen in Anspruch genommen werden.

Klassische Aufgüsse darf es nicht geben. „Unser tüchtiges und innovatives Personal“, wie es der Bürgermeister ausdrückt, „hat sich hier aber etwas einfallen lassen: Es wird mit Duftessenz getränkte Eiskugeln geben, die auf den Saunaofen gelegt werden und so in drei Saunen gleichzeitig dem Gast zumindest ein eindrucksvolles Dufterlebnis ermöglichen.“

Etwas günstigere Preise

Aufgrund der Beschränkung der Aufenthaltsdauer auf jeweils maximal fünf Stunden und der reduzierten Anzahl der zur Verfügung stehenden Saunen wird der Eintrittspreis vorübergehend von 22 auf 20 Euro reduziert. Im Umlauf befindliche Geldwertkarten können weiter genutzt werden, es werden dann aber zunächst keine neuen Geldwertkarten verkauft, auch der Spättarif entfällt logischerweise. Die Rabatte für Menschen mit Behinderungen und Jugendliche bleiben.

Das Ausleihen von Badeschuhen, Handtüchern, Bademänteln und Decken bleibt möglich, weil sie ohnehin nach jedem Gebrauch desinfiziert werden.

„Das ist das Beste, was wir in der jetzigen Situation anbieten können“, ist Degenhardt überzeugt. Er ist sich sicher, dass den Gästen trotz aller Einschränkungen so ein gutes und attraktives Saunaerlebnis ermöglicht werden könne.