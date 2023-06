Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der vergangenen Woche war es so weit: In der sechsten Folge der SWR-Koch-Doku „Lecker aufs Land “, unter dem Motto „Die Überraschungskiste“, wurde die Siegerin aus sechs Teilnehmerinnen gekürt. Sarah Alberts vom Hahnerhof hat zwar mit ihrem Gericht – Brennnesselquiche mit eingelegter Roter Bete und Wildkräutersalat – nicht die meisten Punkte erreicht, doch „spannend und interessant war es auf jeden Fall“, meint sie rückblickend.

Eigentlich ist alles wie immer. Die beiden Esel Fieke und Bikkel begrüßen neugierig die Besucher beim Betreten des ehemaligen Klostergutes. Ein großer