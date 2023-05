Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während des Sommers sollte das Mehlinger Schwimmbad renoviert werden, um dann im Folgejahr den Bürgern wieder zur Verfügung zu stehen. Doch dann stellten sich die Schäden im Becken als so gravierend heraus, dass eine Sanierung die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde überschritten hätten. Was also tun?

Um das Freibad ging es denn auch am Freitag im Gemeinderat und im Waldgemarksausschuss. „Wir haben allein Entsorgungskosten in erheblicher Höhe“, erläuterte Ortsbürgermeisterin