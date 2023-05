Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Haupt- und Harzofenstraße in Waldleiningen werden saniert. Diese Entscheidung traf der Ortsgemeinderat mit den fünf Stimmen der Fraktion „Das Bündnis“. Die drei Mandatsträger der FWG fehlten in der Sitzung am Freitagabend. Nach Auskunft des Ersten Beigeordneten, Oswald Kullmer („Das Bündnis“), hätten sie sich „in den Jahresurlaub abgemeldet“.

„Vor einer Woche hat der Bauausschuss die vorliegende Empfehlung zum Sanierungsumfang sowie zum Verfahren ausgesprochen“, teilte Kullmer den Ratsmitgliedern