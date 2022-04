Bereits zum zweiten Mal organisiert die Privatinitiative „Hilfs-Konvoi-Mehlingen“ mit Unterstützung des Vereins „Mehlingen hilft“ für Ende April einen humanitären Hilfstransport in die Ukraine. Ab Donnerstag wird gesammelt.

Durch den direkten Kontakt des in Landstuhl wohnenden und in Enkenbach-Alsenborn arbeitenden Ukrainers Sergej Hen ist zu hören, „dass sich die humanitäre Lage weiterhin sehr schwierig gestaltet“. Hens Bruder und Neffe sind beide im Zentrum des Landes beim ukrainischen Militär im Einsatz. Sergej Hen ist auch als Dolmetscher für ankommende Kriegsflüchtlinge im Einsatz. „Wir müssen helfen, womit wir können“, sagt er und schildert die dramatische Situation in der Ukraine.

Nur benötigte Hilfsgüter bringen

Um den Menschen im Kriegsgebiet bedarfsgerecht helfen zu können, wird insbesondere um Sachspenden in Form von Thermowäsche, Schlafsäcken, Isomatten, Powerbanks zum Aufladen elektronischer Geräte, Thermoskannen, Erste-Hilfe-Sets und Arzneimittel (insbesondere Schmerzmittel) gebeten. Weiterhin wird dazu aufgerufen, Lebensmittel und Hygieneartikel in Form von Familien-Paketen zu spenden. Packlisten dazu sind auf der Homepage von „Mehlingen hilft“ unter dem Stichwort „Ukraine Hilfe“ zu finden. Es gelte zu beachten, dass ausschließlich die oben genannten Hilfsgüter, Lebensmittel- und Hygienepakete sowie einzelne haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel entgegengenommen werden.

Die Abgabestelle für die Spenden befindet sich am Ende der Mehlinger Flurstraße in einer großen Scheune auf der rechten Seite und ist an folgenden Tagen und Uhrzeiten geöffnet: Donnerstag, 14. April, Dienstag, 19. April, und Freitag, 22. April, jeweils von 17 bis 20 Uhr. Am Samstag, 23. April, und am Dienstag, 26. April, von 10 bis 13 Uhr.

Geldspenden sind auch möglich

Neben Sachspenden sei es auch möglich, den Kauf der oben genannten Hilfsgüter unter dem Kennwort „Ukraine“ mit einer Geldspende zu unterstützen. Vereinskonto „Mehlingen hilft“: Sparkasse Kaiserslautern, IBAN: DE48 5405 0220 0000 5895 07 (für Spendenquittungen bitte auch Name und Adresse angeben).

Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) berichtet, dass der Hilfstransport Ende April mit einem Lastwagen starten wird. Kriegsflüchtlinge kämen ständig per Zug und würden am Bahnhof abgeholt. „Wohnungen oder Unterkünfte sind immer notwendig. Ich führe hierüber eine Liste, um je nach Personenzahl Hinweise geben zu können“, so Rettig. Nach dem Motto „Packen für die Ukraine“ sind alle Informationen zu dem geplanten Hilfstransport und den benötigten Paketen auf der Vereinshomepage unter www.mehlingen-hilft.de zu finden. Kontaktpersonen: Erhard Baumann, 0157 88795648, E-Mail: erhard.baumann@vectrus.com; Florian Benedum, 0171 9394347, E-Mail: florian.benedum@web.de; Monika Rettig, 0151 26838282, E-Mail: monikarettig@web.de.