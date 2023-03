Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Krise: Deutschland bleibt vorerst im Lockdown. Somit bleiben auch Friseursalons geschlossen. Friseure dürfen auch nicht zu den Kunden nach Hause kommen. Doch was bedeutet das in der Praxis: Ein Blick hinter die Kulissen eines verwaisten Salons.

„Uns geht es nicht gut. Dem Friseurhandwerk geht die Luft aus“, klagt Michaela Bendrien (42), seit 2015 Inhaberin des Salons in der Alsenborner Burgstraße. Auch ihr Friseurgeschäft, in