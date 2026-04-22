Ab Mai sind geht es für die Freischwimmer los. Was ist neu in den Bädern im Landkreis – und wie werden sie aus dem Dornröschenschlaf geweckt?

Gute Nachrichten für kleine und große Wasserratten: Die meisten Bäder halten Preise und Öffnungszeiten stabil, nur in Otterberg steigen die Saisonkarten moderat. Personell sind alle Bäder ausreichend bis gut aufgestellt. Rodenbach und Alsenborn profitieren davon, dass sie selbst ausbilden. Mehlingens Ortsbürgermeisterin Kristina Zick freut sich, dass das Stammpersonal wieder dabei ist – es präge „einen großen Teil der Wohlfühlatmosphäre“ im Mehlinger Freibad.

Von März bis zur Saisoneröffnung laufen in allen Bädern die arbeitsintensiven Vorbereitungen. Neben wiederkehrenden Reparaturen und Wartungen wird die Anlage insgesamt auf Vordermann gebracht. Trotz der körperlich anstrengenden Arbeit sagt Frank Stahl, Betriebsleiter des Warmfreibads Alsenborn: „Das ist für mich die schönste Zeit.“ In der Vorbereitung seien die Ergebnisse direkt sichtbar. „Nach dem sechsmonatigen Winterschlaf gleicht unsere Arbeit einer Reanimation, einer Wiederbelebung des Herzens.“

Zuerst die Grünanlage – dann die Becken

Im Alsenborner Warmfreibad wird von außen nach innen gearbeitet: erst die Grünanlage, dann die Beckenumrandungen, zuletzt die Becken. Nach dem Ablassen des über Winter gegen Frostschäden stehengebliebenen Wassers entfernen die Mitarbeitenden Algen und Schmutz – zu dritt in drei Tagen. Es folgt eine chemische Reinigung, anschließend die Befüllung mit frischem Wasser. Im Hauptbecken läuft bis zu sieben Tage lang rund um die Uhr zehn Grad kaltes Wasser ein; 1,6 Millionen Liter werden später auf etwa 23 Grad erwärmt. Ab Freitag, 17. Mai, kostet die Saisonkarte 65 Euro für Erwachsene und 30 Euro für Jugendliche.

Neben den üblichen Frühjahrsarbeiten gibt es Neuerungen. In Hochspeyer, dessen Freibad am Mittwoch, 1. Mai, als erstes im Landkreis öffnet, wird ein neues Kassensystem eingeführt, das künftig Kartenzahlung ermöglicht. Ortsbürgermeister Michael Haberer verweist auf eine vollständig vom Land geförderte Photovoltaikanlage für eine nachhaltige Energieversorgung. Zudem gibt es einen neuen Kiosk-Pächter. Saisonkarten kosten 70 Euro für Erwachsene und 40 Euro für Jugendliche.

Schimmen unter Flutlicht

Im Waldfreibad Rodenbach öffnen die Pforten am Dienstag, 14. Mai. Bei hochsommerlichen Temperaturen wird freitags wieder bis 23 Uhr unter Flutlicht geschwommen. Saisonkarten kosten 95 Euro für Erwachsene und 55 Euro für Jugendliche. Badleiter Thomas Metzger berichtet von einem neuen Wasserspielplatz aus Edelstahl. Ein neuer Kioskbetreiber sorgt bei gleichbleibendem Angebot für die Verpflegung.

Landstuhl und Trippstadt starten voraussichtlich am Mittwoch, 15. Mai, in die Saison. Im Naturerlebnisbad Landstuhl kostet die Saisonkarte 52,50 Euro für Erwachsene und 30 Euro für Jugendliche. Dort wurde eine neue Aufsichtsbrücke gebaut, berichtet Fachbereichsleiter Simon Lang.

In Trippstadt wurden neue Umkleidekabinen, zwei Edelstahldurchschreitebecken und eine Dachsanierung umgesetzt. Die Saisonkarte kostet 65 Euro für Erwachsene und 40 Euro für Jugendliche. In beiden Bädern betreiben die bekannten Pächter die Kioske.

Im Freibad Bruchmühlbach-Miesau ist der Eintritt zum Saisonstart am Donnerstag, 16. Mai, frei. Danach kosten Zehner-Karten 35 Euro für Erwachsene und 23 Euro für Jugendliche. Am Kleinkindbecken wurde das Sonnensegel vergrößert, teilt Fachbereichsleiter Andreas Traumer mit. Ein neuer Außensitz am Kiosk ermöglicht auch Nichtschwimmbadbesuchern, etwa Wanderern, den Verzehr vor Ort.

Auch in Mehlingen wurde der Biergarten am Kiosk mit Hilfe von Spenden des Schwimmbadvereins erweitert, sodass Nichtbadegäste ohne Eintritt und außerhalb der Badezeiten im „Milano“-Kiosk einkehren können. Laut Bürgermeisterin Zick waren nur kleine Ausbesserungen am Betonbecken nötig. Voraussichtlich ab Freitag, 24. Mai, kostet die Saisonkarte 50 Euro für Erwachsene und 30 Euro für Jugendliche. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei.

Das Naturfreibad Otterberg plant die Eröffnung am Sonntag, 26. Mai. Einzelkarten bleiben preislich unverändert, die Saisonkarten steigen leicht auf 60 Euro für Erwachsene und 30 Euro für Jugendliche. Zusätzlich zu den regulären Arbeiten wurden eine neue Treppe und Handläufe installiert, berichtet Heike Brettmeister von den Kommunalen Betrieben.