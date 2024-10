Die Kraniche sind wieder auf dem Weg in den Süden. Am Kranichwoog bei Hütschenhausen gaben sich am Mittwochvormittag etwa 200 dieser imposanten Vögel ein Stelldichein. Naturfotograf Alexander Weis zeigte sich begeistert von der Kommunikation unter den Tieren. „Das soziale Verhalten der Vögel war faszinierend“, sprach Weis von den am Boden laut rufenden Vögeln, die offensichtlich Gruppen begrüßten, die über sie hinweg flogen. Oben wurde eine kleine Schleife geflogen, und es ging auf eine kurze Rast ebenfalls an den Kranichwoog. Ob die bereits rastenden Tiere „Kommt runter, hier ist es echt schön“ gerufen haben? Der ganz große Aufbruch der Kraniche gegen Süden steht laut dem Naturschutzbund noch bevor.