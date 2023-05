Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Kollweiler soll wieder eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt her, dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig. Er will auch mehr Bauareale, als der Gemeinde in der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes zustehen.

Nach Aufhebung der Baustelle in Hirschhorn wurde auch die damit verbundene Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt Kollweiler aufgehoben – außer für Lastwagen –,