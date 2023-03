Beim Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Niederkirchen ist Hauptlöschmeister Rudi Fößer für 45 Jahre Einsatz mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes ausgezeichnet worden.

Fößer trat 1977 als 16-Jähriger in die Feuerwehr Niederkirchen ein. Bei den Einsätzen fungiert er unter anderem als Maschinist. Beruflich war Fößer im Bereich Werkfeuerwehr und Werkschutz für ein Unternehmen in Kaiserslautern tätig. Die Landesehrung überreichte Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt. Sie zeichnete auch Brandmeister Robin Dietz mit dem silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes für 25 Jahre Engagement aus. Im Alter von 16 Jahren trat Dietz 1997 in die Feuerwehr Niederkirchen ein. Von 2004 bis 2012 war er stellvertretender Wehrführer. Seit 2012 ist er Wehrführer. Außerdem betreut er die Jugendfeuerwehr Niederkirchen/Schallodenbach.

Bürgermeister Harald Westrich überreichte Fößer und Dietz eine Dankurkunde der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Außerdem zeichnete er für seine zehnjährige Feuerwehrzugehörigkeit Vincent Dörr mit dem bronzenen Ehrenzeichen der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg aus.