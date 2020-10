Obwohl der Stumpfwald nördlich der A6 seit 65 Jahren als rotwildfrei ausgewiesen ist, ziehen zwischen Hettenleidelheim und Enkenbach-Alsenborn noch immer Hirsche ihre Bahnen. Offiziell wird hier von einem Rotwildrestbestand gesprochen. Dieser scheint sich aber trotz aller behördlichen Verordnungen zu behaupten, wie von Revierförster Klaus Schulte-Hubbert zu erfahren ist.

Nach einem Beschluss des rheinland-pfälzischen Landtags vom 26. Oktober 1954 sollten die Rotwildreviere des Landes mit Rücksicht auf die Land- und Forstwirtschaft auf den Umfang des Standes von 1930 zurückgeführt werden. Demnach hätte das im Stumpfwald, dem nördlichsten Ausläufer des Pfälzerwalds, vorhandene Rotwild erlegt werden müssen, weil im Jahr 1930 dort kein Rotwild vorgekommen sei.

Diese Annahme geht allerdings etwas an der Realität vorbei, wie aus einem 1952 vorgelegten Untersuchungsbericht des Forstwissenschaftlers Hans-Bernhard Oloff hervorgeht. In früheren Jahrhunderten, so Oloff, war Rotwild im gesamten Pfälzerwald Standwild. Erst die Umwälzungen nach der Französischen Revolution leiteten hier einen Wandel ein: Der Wildstand des Pfälzerwaldes, vor allem das Rotwild, sei – unter anderem auch durch legale und illegale Kugeln und Schrote der Bevölkerung – nahezu vernichtet worden; um die Mitte des 19. Jahrhunderts habe die Region als rotwildleer gegolten. Nach Oloff stelle der Pfälzerwald aber ein viel zu großes und unzugängliches Waldgebiet dar, um sicher sagen zu können, ob nicht doch noch irgendwo Rotwildreste vorhanden waren.

„Hirschgarten“ in Johanniskreuz

Im Übrigen habe es im Pfälzerwald als natürlichem geografischen Bindeglied zwischen dem Soonwald und Hunsrück im Norden und den Vogesen im Süden immer Wanderbewegungen des Rotwildes gegeben. In all den Jahren bis zum Beginn der ersten Wiederansiedlungsmaßnahmen um 1928 bei Johanniskreuz durch die Oberforstmeister Rudolf Frieß und Wilhelm Ehrhard sei verschiedentlich Rotwild gespürt worden. Gelegentlich im Stumpfwald durchziehendes Rotwild sei niemals länger geblieben.

Da Rotwild keineswegs das Wohlwollen der damaligen Regierung fand, wurde der 1928 in Johanniskreuz errichtete zwölf Hektar große „Hirschgarten“ als Anziehungspunkt für den Fremdenverkehr ausgegeben und in der Folgezeit jedes heimliche Aussetzen als nichtbeabsichtigtes Ausbrechen getarnt. Mit der vollständigen Öffnung des Gatters im Frühjahr 1936 war die Wiedereinbürgerungsperiode für Rotwild im Pfälzerwald abgeschlossen, so Oloff.

Unabhängig davon begründeten die Ludwigshafener Industriellen Klaus und Kurt Raschig 1931 am Modenbacherhof bei Edenkoben ein Privatgatter. Aus diesem Gatter ausgebrochenes Rotwild habe sich mit den Johanniskreuzer Tieren vermischt. Das Wildgatter am Modenbacherhof wurde nach Kriegsende von den amerikanischen Besatzungstruppen geöffnet.

Der Alsenborner Förster Udo Zimmermann weist drauf hin, dass sich das Rotwild vor allem im Raum Alsenborn zwischen 1990 und 2010 aufgrund der Überhege durch einen privaten Revierinhaber vorübergehend auf einen nicht mehr zu tolerierenden Bestand vermehrt hatte. Die Rudel seien gelegentlich sogar bei Mehlingen und Sembach gesichtet worden. Bei der Übernahme des „überhegten Reviers“ musste der neue Pächter Harry Anton den Landwirten zusagen, den hohen Rotwildbestand etwas zurückzunehmen. Nach entsprechend höheren Eingriffen in den Anfangsjahren hätten sich die Jahresstrecken inzwischen bei fünf Stück Rotwild eingependelt. Das werde von allen Beteiligten so akzeptiert, versichert Anton. Bei Reviernachbar Holger Rasch gingen die Abschüsse allerdings „fast gegen Null“. Beide Pächter betonen, das Rotwild im Stumpfwald unbedingt erhalten zu wollen.

Rosi Schilling, Sprecherin der BUND-Ortsgruppe Eisenberg, hat im Stumpfwald selbst schon Hirsche beobachtet und setzt sich vehement für deren Daseinsberechtigung ein: „Im Sinne einer allseits gewünschten Artenvielfalt halten wir es für richtig, dem Rotwild hier eine gesicherte Zukunft zu geben.“