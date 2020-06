Alljährlich ein Anziehungspunkt für Tausende Besucher, findet sie in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht statt: die Romantische Waldweihnacht in Johanniskreuz. Auch wenn der Markt abgesagt wurde, müssen die Gäste auf den Wildfleisch- und Weihnachtsbaumverkauf nicht verzichten.

Über 10.000 Besucher lockt der große Weihnachtsmarkt am Haus der Nachhaltigkeit alljährlich am dritten Adventswochenende an. Die Lage mitten im Wald und die ökologische Ausrichtung sorgen immer für seine besondere Stimmung und Anziehung.

„Veranstaltungen dieser Größenordnung brauchen sehr lange Vorbereitungszeit“, erläutert Michael Leschnig, Leiter des Hauses der Nachhaltigkeit, die frühzeitige Absage. Aktuell sind per Corona-Verordnung Großveranstaltungen bis Ende Oktober verboten. „Normalerweise schließen wir im Mai, Juni die Verträge mit den Ausstellern ab.“ Auch die Pendel-Busse, die die Besucher von Kaiserslautern, Neustadt oder Rodalben zur Waldweihnacht bringen, müssten bestellt sowie die Verkehrsplanung ausgearbeitet werden.

Jedes Jahr etwa 70 Aussteller dabei

Rund 70 Aussteller sind jedes Jahr dabei, die laut Leschnig nach der Ausschreibung aus den bis zu 100 Bewerbungen ausgewählt werden. Die Marktordnung schreibe zum Beispiel die Nachhaltigkeitsschwelle vor. „Zu vielen Ausstellern, die seit Jahren kommen, haben wir engen Kontakt, ja, freundschaftliche, fast schon familiäre Beziehungen“, beschreibt Leschnig die Zusammenarbeit. Auch deswegen habe man sich entschieden, frühzeitig die Veranstaltung abzusagen, um den Ausstellern eine Chance zu geben, sich noch nach Alternativen umschauen zu können.

„Wenn wir Ende Oktober die Freigabe für den Markt bekämen, dann könnten wir im November so etwas nicht mehr organisieren.“ Selbst wenn jetzt eine solche politische Entscheidung fallen würde, „wäre es schon zu spät“, betont Leschnig „Wir haben uns schon vor Monaten den 1. Juli als Frist gesetzt, um über Absage oder Durchführung der Waldweihnacht zu entscheiden.“

Doch auch die Sicherheit sei ganz wichtig, betont ebenfalls Simone Kiefer, Hauptorganisatorin der Veranstaltung. „Die Waldweihnacht ist so etwas wie ein Familientreffen, welches uns abzusagen nicht leichtgefallen ist.“ Das Haus der Nachhaltigkeit überlege jeweils individuell, welche Veranstaltung in diesen Zeiten vertretbar seien, sagt Leschnig. „Wir machen auch nicht alles, obwohl wir es dürften!“ Der Schutz der Besucher und der Mitarbeiter stehe im Vordergrund. Eine Veranstaltung mit Tausenden Gästen mitten im Wald – das sei nach den heute geltenden Hygienebestimmungen schlicht nicht umsetzbar.

Weihnachtsbäume und Wildbret

Deswegen habe man Alternativen überlegt, erläutert Leschnig. So müssen die Besucher in diesem Jahr zwar auf den großen Markt verzichten, nicht jedoch auf den Verkauf von Weihnachtsbäumen und Wildbret. „Das kann alles draußen stattfinden, die Abstände sind gut einzuhalten.“ Bäume zum Selbstschlagen seien auf zwei Hektar verteilt, an einem vom Ausgang getrennten Eingang soll es eine Zugangskontrolle mit Kontaktdatenerfassung geben.

Auch für den Verkauf von Wildfleisch und eventuellen Schlangen von Kunden gebe es draußen genug Platz. „Wir wollen versuchen, an mehreren Terminen in der Adventszeit den Verkauf zu ermöglichen“, macht Försterin Simone Kiefer Hoffnung.

Zurzeit wird zusammen mit dem Forstamt Johanniskreuz geplant, wie der Verkauf im Detail aussehen kann. Die aktuellen Hygienekonzepte dienen dabei als Planungsgrundlage. Ein wenig romantische Weihnachtsstimmung soll ebenfalls erhalten bleiben, kündigen die Veranstalter an.

Info

Neuigkeiten, konkrete Verkaufstermine und weitere Informationen sind so bald wie möglich auf der Internetseite www.hdn-pfalz.de einzusehen.