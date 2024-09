Das Partnering-Verfahren zahlt sich aus. Davon sind alle Beteiligten am US-Hospital-Neubau östlich der Air Base Ramstein überzeugt. Am Mittwoch erklärten sie der Bundesbauministerin, was das genau heißt. Diese war allerdings ebenso von der Architektur beeindruckt.

Großer Bahnhof am Mittwochmorgen auf der Baustelle für das neue US-Militärkrankenhaus bei Weilerbach: